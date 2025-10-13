Conciliabule Le StanG Pluvigner

Conciliabule

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-02-11 16:30:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Théâtre

Par la Waide Cie

Théâtre musical et Chorégraphique de et avec Emma Müller et Etienne Obry

Dans une bulle d’espace et de temps, deux créatures émergent, comme suspendues au souffle de la vie. Alors, l’air et les matières rentrent en vibration, participant à l’élaboration d’un langage corporel.

Conciliabule propose d’explorer les différentes facettes de la communication non verbale. Notre gestuelle et notre attitude corporelle sont déterminantes dans la relation à l’autre et, si la parole peut mentir, les postures, gestes ou mimiques agissent comme autant de vecteurs inconscients de nos émotions.

Oscillant entre musique, danse, théâtre visuel et langue des signes, ce duo interroge notre relation à la nature et à l’essence de l’autre.

A partir de 3 ans. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

