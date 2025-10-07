Conciliateur de justice Direction des Quartiers Ouest Rennes

**La conciliation est une procédure de règlement amiable des litiges, notamment ceux relatifs à la vie quotidienne.** Elle peut être mise en œuvre en dehors de tout procès, devant un juge, ou confiée à un conciliateur de justice. Ces derniers sont rattachés au Ministère de la Justice et interviennent dans divers domaines, tels que les litiges de consommation, les différends entre commerçants, entre bailleurs et locataires, ou encore les conflits au sein des copropriétés, ainsi que les problèmes liés aux troubles de voisinage.

**Concernant les permanences des conciliateurs de justice à Rennes**, il est nécessaire de résider dans le quartier concerné pour pouvoir bénéficier d’un rendez-vous.

**Jours de permanence :**

**• 07 et 21 octobre**

**Heures de permanence :** 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

**Téléphone :** 02 99 31 43 87

**Pour tout renseignement et prise de rendez-vous :**

Direction de Quartiers Ouest

39 rue Jules Lallemand

02.23.62.26.80 / [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine