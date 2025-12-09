Conciliateur de justice Direction des Quartiers Ouest Rennes 9 et 23 décembre Ille-et-Vilaine

La conciliation est une procédure de règlement amiable des litiges de la vie quotidienne.

**Conciliation de justice : résolvez vos litiges à l’amiable**

Les 09 et 23 décembre 2025

La conciliation permet de résoudre à l’amiable vos conflits du quotidien (consommation, voisinage, bail, copropriété, etc.) sans passer par le tribunal.

**Accueil sur rendez-vous uniquement**

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h

**Pour prendre rendez-vous auprès de la Direction de Quartiers Ouest :**

**Par mail :** [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

**Par téléphone :** 02 23 62 26 81

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-23T17:00:00.000+01:00

1

dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine