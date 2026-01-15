Concour de belote

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Le vendredi 30 janvier, le Club du Beau Chêne organise un concours de belote à la salle polyvalente de Bédée. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

