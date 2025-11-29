Concour de belote Chanteix
Concour de belote Chanteix vendredi 19 décembre 2025.
Le Bourg Chanteix Corrèze
L’association Tuberculture de Chanteix organise le vendredi 19 décembre à 20 h 30 à la boite en zinc de Chanteix un CONCOURS DE BELOTE par équipe
inscription 8 € joueur
un lot pour chaque participants .
Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81
