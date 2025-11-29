Concour de belote

Le Bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Concour de Belote

L’association Tuberculture de Chanteix organise le vendredi 19 décembre à 20 h 30 à la boite en zinc de Chanteix un CONCOURS DE BELOTE par équipe

inscription 8 € joueur

un lot pour chaque participants .

Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81

English : Concour de belote

L’événement Concour de belote Chanteix a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze