Concours 2025 maisons fleuries Nogent-sur-Vernisson

Concours 2025 maisons fleuries. Exposition photo à la médiathèque venez voter pour vos maisons préférées. Remise des prix le 17 octobre à 17h à la médiathèque. .
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
English :
Flowering house competition
German :
Wettbewerb Blühende Häuser
Italiano :
Concorso di case fiorite
Espanol :
Concurso de casas en flor
