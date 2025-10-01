Concours 2025 maisons fleuries Nogent-sur-Vernisson

Concours 2025 maisons fleuries

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-15

2025-10-01

Concours maisons fleuries

Concours 2025 maisons fleuries. Exposition photo à la médiathèque venez voter pour vos maisons préférées. Remise des prix le 17 octobre à 17h à la médiathèque. .

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

English :

Flowering house competition

German :

Wettbewerb Blühende Häuser

Italiano :

Concorso di case fiorite

Espanol :

Concurso de casas en flor

