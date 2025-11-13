Concours Acoustique & Design Sonore 2026 Cérémonie de remise des Trophées Auditorium Carré Plantagenêt Le Mans

Concours Acoustique & Design Sonore 2026 Cérémonie de remise des Trophées

Auditorium Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

2026-01-23

Le Concours Le Mans Sonore récompense tous les deux ans des projets et des recherches menés dans deux domaines distincts l’Acoustique et le Design Sonore. Les prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie de remise des trophées le vendredi 23 janvier 2026 dès 17h00 au Carré Plantagenêt

La cérémonie de remise des trophées qui aura lieu le vendredi 23 janvier 2026 vise à récompenser les lauréats des différentes catégories du concours Acoustique et Design Sonore

Pour les trophées de l’Acoustique

• Jeunes chercheurs (thèse) Concerne tous les projets de recherches menés depuis 3 à 5 ans impliquant des ondes acoustiques mécaniques, fondamentales ou finalisées.

• Étudiants Concerne tous les projets étudiants datant de moins de 2 ans portant sur l’acoustique. La réalisation peut être un objet matériel nouveau, ou une méthode, un logiciel innovant.

Pour les trophées du Design Sonore

• Radio France Comme en 2024, Radio France commande une création à réaliser. Pour cette édition 2026, la demande de création sonore concerne un sonal Radio France Alerte application ICI

• Objets et services Concerne les créations sonores intégrées à des objets ou services industriels, qu’ils soient logiciels ou matériels.

• Dispositifs Interactifs Concerne uniquement des dispositifs combinant son, espace et participation du public.

Les prix seront remis par deux jury experts internationaux. .

English :

Every two years, the Le Mans Sonore Competition rewards projects and research carried out in two distinct fields: Acoustics and Sound Design. Prizes will be awarded to the winners at a ceremony on Friday January 23, 2026 at 5:00 pm at the Carré Plantagenêt

German :

Der Wettbewerb Le Mans Sonore zeichnet alle zwei Jahre Projekte und Forschungsarbeiten aus zwei verschiedenen Bereichen aus: Akustik und Sounddesign. Die Preise werden den Gewinnern bei der Preisverleihung am Freitag, den 23. Januar 2026 ab 17.00 Uhr im Carré Plantagenêt überreicht

Italiano :

Ogni due anni, il Concorso Le Mans Sonore premia i progetti e le ricerche condotte in due campi distinti: l’acustica e il sound design. I premi saranno consegnati ai vincitori durante la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17.00 presso il Carré Plantagenêt

Espanol :

Cada dos años, el Concurso Sonore de Le Mans recompensa proyectos e investigaciones realizados en dos ámbitos distintos: la acústica y el diseño sonoro. Los premios se entregarán a los ganadores en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el viernes 23 de enero de 2026 a las 17:00 en el Carré Plantagenêt

