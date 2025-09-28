Concours Agility à Bouttencourt Bouttencourt

Avenue du Président Roosevelt Bouttencourt Somme

Gratuit

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Amis agilitistes, venez participer à notre concours d’agility à Bouttencourt !!

Ouvert de 8h à 18h sur le terrain du club. (Avenue du Président Roosevelt)

Un site parfait sur un terrain de football, de l’espace pour détendre vos chien, un stationnement

proche du terrain et de l’espace pour les camping-cars.

Au programme

Course d´obstacles parcourus par le chien sans laisse, guidé par son maître. C´est un sport complet, où on allie obéissance, vitesse et souplesse dans un esprit de convivialité.

Les chiens sans laisse, guidés par leur maître, devront réaliser le parcours d’obstacles.

Possibilité de restauration sur place

Entrée gratuite pour le public !

Infos supplémentaires

M. LAROBE Frédéric 06 11 46 61 01

Concours de Chiens proposé par l’ASIC Canin de Bouttencourt 0 .

Avenue du Président Roosevelt Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 11 46 61 01

