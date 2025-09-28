Concours Agility Lagesse

Concours Agility Lagesse dimanche 28 septembre 2025.

Chemin de Montigny Lagesse Aube

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

2025-09-28

Dimanche 28 septembre LAGESSE Concours Agility. De 8h à 17h30 à la ferme équestre, chemin de Montigny.

87 équipe attendues

Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite

Contact +33 (0)6 50 92 76 14 .

Chemin de Montigny Lagesse 10210 Aube Grand Est +33 6 50 92 76 14

