Concours Agility Lagesse

Dimanche 28 septembre LAGESSE Concours Agility. De 8h à 17h30 à la ferme équestre, chemin de Montigny.
87 équipe attendues
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
Contact +33 (0)6 50 92 76 14 .
Chemin de Montigny Lagesse 10210 Aube Grand Est +33 6 50 92 76 14
