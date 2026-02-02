Concours agricole Varennes-sur-Allier
Concours agricole Varennes-sur-Allier vendredi 20 mars 2026.
Concours agricole
Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22
2026-03-20
Venez nombreux assister au traditionnel concours agricole de Varennes sur Allier
Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 40 34 38 concoursagricolevarennes@gmail.com
English :
Come and attend the traditional agricultural show in Varennes sur Allier
L’événement Concours agricole Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire