Concours agricole Varennes-sur-Allier

Concours agricole Varennes-sur-Allier vendredi 20 mars 2026.

Concours agricole

Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-20

Venez nombreux assister au traditionnel concours agricole de Varennes sur Allier
  .

Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 40 34 38  concoursagricolevarennes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and attend the traditional agricultural show in Varennes sur Allier

L’événement Concours agricole Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire