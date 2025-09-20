CONCOURS -AIRE | VAN DAN VIL CULTURE lePATIO19 Fort-de-France

CONCOURS -AIRE | VAN DAN VIL CULTURE Samedi 20 septembre, 11h00 lePATIO19

−AIRE est un concours de design de mobilier urbain organisé dans le cadre de Van Dan Vil · Culture et porté par abitē.

Il invite amateurs, passionnés et professionnels du design et de l’art à imaginer, dans un volume de 1 m³ non clos, le mobilier urbain de leurs paysages et de leurs lieux de vie.

Afin d’encourager une réflexion sur la consommation durable, sobre et responsable, ainsi que sur l’identité liée au paysage environnant, le concours repose sur trois critères :

identit-AIRE | modul-AIRE | element-AIRE

Toutes les catégories de conception sont acceptées, tant qu’elles répondent aux besoins réels des habitants et améliorent leur qualité de vie (par exemple : végétalisation, assises, aires de jeux, collectes de déchets…).

Ce concours a pour ambition de recueillir des propositions innovantes pour l’aménagement des espaces publics, en invitant les citoyens à identifier leurs besoins et à proposer des solutions ancrées dans leurs expériences et identités.

−AIRE est ouvert à toutes et à tous – étudiants, passionnés, professionnels de l’art, du design, de l’architecture, de l’urbanisme… – et s’étend à toute la région caribéenne, afin de faire émerger des idées inspirées de contextes urbains partagés.

Rendez-vous sur le site web d’abitē pour vous inscrire au concours : asso.abite.fr

lePATIO19 19 Rue Garnier Pages 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique 0596672067 https://asso.abite.fr https://asso.abite.fr/portfolio/fort-de-france-portes-ouvertes/;https://lepatio19.com [{« type »: « link », « value »: « https://asso.abite.fr »}] https://asso.abite.fr/ Dans une maison coloniale traditionnelle au centre de Fort-de-France, lePATIO19 est un café coworking culturel destiné aux professionnels créatifs du monde de la culture, du patrimoine, de l’architecture et de la vie urbaine. Le projet est soutenu par l’association abité comme un modèle d’action transformatrice et de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Foyal. A 5 min à pied, il y a un arrêt de bus TSCP, ainsi que la terminale bus pour aller à différents communes.

