Concours Alpagas et marché des laines et de l’artisanat

Halle du Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

C’est une première dans le département. Le temps d’un week-end, la Haute-Loire va prendre des airs de petite cordillère des Andes. Les plus beaux alpagas de France vont poser leurs valises dans la grande halle de Saint-Paulien.

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Halle du Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 84 04

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English :

This is a first for the department. For one weekend, the Haute-Loire will take on the air of a small Andes mountain range. France?s most beautiful alpacas will take up residence in Saint-Paulien?s Great Hall.

L’événement Concours Alpagas et marché des laines et de l’artisanat Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay