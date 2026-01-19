Concours Amateur de belote

Maison des Associations Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 13:30:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Concours Amateur de belote en équipe.

> Ouverture des portes à 13h30

> A partir de 18 ans .

Maison des Associations Gacé 61230 Orne Normandie lesptitsloupsgaceens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours Amateur de belote

L’événement Concours Amateur de belote Gacé a été mis à jour le 2026-01-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault