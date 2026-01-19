Concours Amateur de belote Gacé
Concours Amateur de belote Gacé samedi 28 février 2026.
Concours Amateur de belote
Maison des Associations Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 13:30:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Concours Amateur de belote en équipe.
> Ouverture des portes à 13h30
> A partir de 18 ans .
Maison des Associations Gacé 61230 Orne Normandie lesptitsloupsgaceens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours Amateur de belote
L’événement Concours Amateur de belote Gacé a été mis à jour le 2026-01-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault