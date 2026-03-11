Concours amateurs -professionels de Saut d’Obstacles L’Étrier de l’Uzège Vallabrix

Concours amateurs -professionels de Saut d’Obstacles

L’Étrier de l’Uzège 249 chemin de la carrière Vallabrix Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 08:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

L’ Étrier de l’Uzège organise un concours de saut d’obstacles. Il consiste à franchir un parcours d’obstacles dans un temps imparti, dans un ordre prédéfini et sans faire de fautes. C’est spectaculaire mais facile à comprendre pour les néophytes.

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L’Étrier de l’Uzège 249 chemin de la carrière Vallabrix 30700 Gard Occitanie +33 6 71 10 37 37

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English : Amateur and professional show jumping competitions

The Étrier de l’Uzège organizes a show jumping competition. The aim is to clear a course of obstacles in a given time, in a predefined order and without making any mistakes. It’s spectacular, but easy to understand for beginners.

L’événement Concours amateurs -professionels de Saut d’Obstacles Vallabrix a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard