Concours amical de pétanque au boulodrome d’Avène.

Participation 3€ personne.

Changement de partenaire à chaque partie. 3 parties jouées.

Calcul des points au goal-average sur les 3 parties.

Un petit lot est offert aux 3 gagnants et le concours est suivi d’un verre de l’amitié (sauf les jours d’accueils de bienvenue ou tout le monde se rejoint à l’évènement).

English :

Friendly pétanque competition at the Avène boulodrome.

Participation 3? person.

Change of partner for each game. 3 games played.

Points calculated by goal-average over the 3 games.

A small prize is offered to the 3 winners, and the competition is followed by a friendly drink (except on welcome days, when everyone joins in).

German :

Freundlicher Boule-Wettbewerb auf dem Boulodrome in Avène.

Teilnahme 3? pro Person.

Partnerwechsel bei jedem Spiel. es werden 3 Spiele gespielt.

Die Punkte werden anhand des Torverhältnisses der 3 Spiele berechnet.

Die drei Gewinner erhalten einen kleinen Preis und im Anschluss an den Wettbewerb findet ein Umtrunk statt (außer an den Tagen, an denen die Teilnehmer willkommen geheißen werden, dann treffen sich alle bei der Veranstaltung).

Italiano :

Gara amichevole di pétanque al boulodrome di Avène.

Partecipazione 3? persone.

Cambio di partner per ogni partita. 3 partite giocate.

I punti sono calcolati in base alla media dei gol nelle 3 partite.

Un piccolo premio viene offerto ai 3 vincitori e la gara è seguita da un aperitivo amichevole (tranne nei giorni di benvenuto in cui tutti partecipano).

Espanol :

Competición amistosa de petanca en el boulodrome de Avène.

Participación de 3 personas y media.

Cambio de pareja en cada partida. se juegan 3 partidos.

Los puntos se calculan por el promedio de goles en los 3 partidos.

Se ofrece un pequeño premio a los 3 ganadores y la competición va seguida de una copa amistosa (excepto los días de bienvenida, en los que todo el mundo participa).

