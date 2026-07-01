Concours amical de pétanque Ohnenheim
samedi 18 juillet 2026 · Ohnenheim
Informations pratiques
Ohnenheim
Concours amical de pétanque
196 rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
ouvert à tous, que vous soyez débutants, joueurs confirmés ou licenciés venez passer un bon après-midi en notre compagnie, le club de boules d’ohnenheim se fera un plaisir de vous accueillir sur son boulodrome.
Petite restauration et tarte flambée sur place
5 parties limitées à 1h. Les 10 meilleurs récompensés. .
196 rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 50 83 72
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English :
L’événement Concours amical de pétanque Ohnenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Ried
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