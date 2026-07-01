Informations pratiques

Ohnenheim

Concours amical de pétanque

196 rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

ouvert à tous, que vous soyez débutants, joueurs confirmés ou licenciés venez passer un bon après-midi en notre compagnie, le club de boules d’ohnenheim se fera un plaisir de vous accueillir sur son boulodrome.

Petite restauration et tarte flambée sur place

5 parties limitées à 1h. Les 10 meilleurs récompensés. .

196 rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 50 83 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours amical de pétanque Ohnenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Ried