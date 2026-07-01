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AGENDA · Ohnenheim

Concours amical de pétanque Ohnenheim

samedi 18 juillet 2026 · Ohnenheim

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
196 rue du Moulin
Ville
67390 Ohnenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Ohnenheim

Concours amical de pétanque

196 rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

ouvert à tous, que vous soyez débutants, joueurs confirmés ou licenciés venez passer un bon après-midi en notre compagnie, le club de boules d’ohnenheim se fera un plaisir de vous accueillir sur son boulodrome.
Petite restauration et tarte flambée sur place
5 parties limitées à 1h. Les 10 meilleurs récompensés.   .

196 rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 50 83 72 

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English :

L’événement Concours amical de pétanque Ohnenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Grand Ried

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