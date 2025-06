Concours amical de Pétanque Saint-Amans-des-Cots 3 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concours amical de Pétanque Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-03

Concours amical de Pétanque en doublette au terrain de Sangayrac à St-Amans-des-Côts, tous les jeudis soirs à 20h30 du 3 juillet au 28 août.

Début des parties à 21h. .

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie 12usav4260@orange.fr

English :

Friendly two-person Pétanque competition at Sangayrac in St-Amans-des-Côts, every Thursday evening at 8.30pm from July 3 to August 28.

German :

Freundlicher Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack auf dem Gelände von Sangayrac in St-Amans-des-Côts, jeden Donnerstagabend um 20:30 Uhr vom 3. Juli bis 28. August.

Italiano :

Gara amichevole di bocce per due persone sul campo di Sangayrac a St-Amans-des-Côts, ogni giovedì sera alle 20.30 dal 3 luglio al 28 agosto.

Espanol :

Competición amistosa de petanca para dos personas en el campo de Sangayrac, en St-Amans-des-Côts, todos los jueves a las 20.30 h del 3 de julio al 28 de agosto.

