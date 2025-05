Concours amical de pétanque – Sennely, 17 mai 2025 13:30, Sennely.

Concours de pétanque à Sennely. L’Association Sportive de Sennely vous invite à un concours amical en doublette, ouvert à tous !

Terrain du Dojo, Route de Souvigny

Samedi 17 mai 2025

Inscriptions dès 13h30 Début des parties à 14h

10€ par équipe Buvette & pâtisseries

Réservez avant le 13 mai auprès d’Anick (06 65 17 17 16) ou Didier (06 85 52 91 15)

Ambiance conviviale garantie ! .

English :

Petanque competition in Sennely. The Association Sportive de Sennely invites you to a friendly doubles competition, open to all!

Dojo grounds, Route de Souvigny

Saturday May 17, 2025

Registration from 13:30 ? Games start at 2pm

10? per team ? Refreshments & pastries

German :

Petanque-Wettbewerb in Sennely. Die Association Sportive de Sennely lädt Sie zu einem freundschaftlichen Wettbewerb im Doppelpack ein, der für alle offen ist!

Gelände des Dojo, Route de Souvigny

Samstag, den 17. Mai 2025

Einschreibungen ab 13.30 Uhr ? Beginn der Spiele um 14 Uhr

10 ? pro Mannschaft ? Getränke und Gebäck

Italiano :

Gara di petanque a Sennely. L’Associazione Sportiva di Sennely vi invita a una gara amichevole di doppio, aperta a tutti!

Campo del Dojo, Route de Souvigny

Sabato 17 maggio 2025

Registrazione a partire dalle 13:30? Inizio delle partite alle 14:00

10? per squadra Rinfresco e pasticcini

Espanol :

Competición de petanca en Sennely. La Association Sportive de Sennely le invita a una competición amistosa de dobles, ¡abierta a todos!

Terreno del Dojo, Route de Souvigny

Sábado 17 de mayo de 2025

Inscripciones a partir de las 13:30 Inicio de los partidos a las 14:00

10? por equipo ? Refrescos y bollería

