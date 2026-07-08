UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pée-sur-Nivelle

Concours amical nocturne de Pétanque Saint-Pée-sur-Nivelle

lundi 20 juillet 2026 · Saint-Pée-sur-Nivelle

Concours amical nocturne de Pétanque Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parc des Berges de la Nivelle
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Concours amical nocturne de Pétanque

Parc des Berges de la Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Tournoi de pétanque en doublettes, limité à 24 équipes. Chaque équipe jouera 4 parties et les 6 premières seront récompensées par des lots. Inscription obligatoire au 06 07 09 65 71.
Jet du bouchon à 18h30.
Sur place profitez d’une buvette et d’une plancha.   .

Parc des Berges de la Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 65 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours amical nocturne de Pétanque

L’événement Concours amical nocturne de Pétanque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)