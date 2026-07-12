Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Concours amical nocturne de Pétanque

Parc des Berges de la Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Tournoi de pétanque en doublettes, limité à 24 équipes. Chaque équipe jouera 4 parties et les 6 premières seront récompensées par des lots. Inscription obligatoire au 06 07 09 65 71.

Jet du bouchon à 18h30.

Sur place profitez d’une buvette et d’une plancha. .

Parc des Berges de la Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 65 71

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English : Concours amical nocturne de Pétanque

L’événement Concours amical nocturne de Pétanque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque