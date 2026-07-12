Concours amical nocturne de Pétanque Saint-Pée-sur-Nivelle
lundi 17 août 2026 · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Concours amical nocturne de Pétanque
Parc des Berges de la Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Tournoi de pétanque en doublettes, limité à 24 équipes. Chaque équipe jouera 4 parties et les 6 premières seront récompensées par des lots. Inscription obligatoire au 06 07 09 65 71.
Jet du bouchon à 18h30.
Sur place profitez d’une buvette et d’une plancha. .
Parc des Berges de la Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 65 71
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English : Concours amical nocturne de Pétanque
L’événement Concours amical nocturne de Pétanque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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