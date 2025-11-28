Concours annuel de belote Salle des fêtes Tantonville

Concours annuel de belote

Salle des fêtes 1 place des anciens combattants Place des anciens combattants Tantonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 23:50:00

Date(s) :

2025-11-28

A la salle des fêtes de Tantonville le concours annuel de belote organisé par le Foyer Rural de Tantonville !

Venez affronter les équipes du Saintois !

Sur inscription

De nombreux lots sont à gagner (produits locaux, outillages..).

Toutes les équipes repartent avec un lot.Tout public

10 .

Salle des fêtes 1 place des anciens combattants Place des anciens combattants Tantonville 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 32 24 37

English :

Tantonville village hall hosts the annual belote competition organized by the Foyer Rural de Tantonville!

Come and compete against teams from the Saintois region!

Registration required

Lots of prizes to be won (local products, tools, etc.).

All teams go home with a prize.

German :

In der Festhalle von Tantonville findet der jährliche Belote-Wettbewerb statt, der vom Foyer Rural von Tantonville organisiert wird!

Treten Sie gegen die Mannschaften aus Saintois an!

Nach Anmeldung

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen (lokale Produkte, Werkzeuge…).

Alle Teams gehen mit einem Preis nach Hause.

Italiano :

Il Foyer Rural de Tantonville organizza il suo concorso annuale di belote nella sala del villaggio!

Venite a sfidare le squadre della regione del Saintois!

Iscrizione obbligatoria

Ci sono molti premi in palio (prodotti locali, attrezzi, ecc.).

Tutte le squadre riceveranno un premio.

Espanol :

El Foyer Rural de Tantonville organiza su concurso anual de belote en la sala del pueblo

¡Ven a enfrentarte a los equipos de la región de Saintois!

Inscripción obligatoria

Hay muchos premios (productos locales, herramientas, etc.).

Todos los equipos se llevan un premio.

L’événement Concours annuel de belote Tantonville a été mis à jour le 2025-10-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS