Concours annuel des Amis de l’Art17 à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
lundi 5 octobre 2026 · Rue Carnot · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Concours annuel des Amis de l’Art17 à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-05
L’association Les Amis de l’Art 17 présente leur concours artistique annuel à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 38 51 chaillat.nicole@orange.fr
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English :
The association Les Amis de l’Art 17 presents their annual art competition at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
L’événement Concours annuel des Amis de l’Art17 à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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