Concours annuel des Amis de l’Art17 à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Concours annuel des Amis de l’Art17 à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-05

L’association Les Amis de l’Art 17 présente leur concours artistique annuel à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 38 51 chaillat.nicole@orange.fr

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English :

The association Les Amis de l’Art 17 presents their annual art competition at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Concours annuel des Amis de l’Art17 à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage