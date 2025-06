Concours BBQ 2025 Domaine la Guérine, 7190 D60A, 13480 Cabriès Cabriès 3 juillet 2025 17:30

Concours BBQ, speedmeeting, musique et réseautage à Aix ! L’Estivale des Dirigeants réunit 350 pros au Domaine de la Guérine le 3 juillet. Un concours culinaire, un réseau actif, une ambiance unique.

L’été est une période propice aux échanges entre dirigeants et aux moments de cohésion au sein des équipes.

Cette année encore, elle se déroule à Aix-en-Provence, sur une belle terrasse ombragée au domaine de la Guérine.



17.30 .

– Distribution des bracelets, tickets et liste des équipes / participants.

– Vous savez tout de suite dans quelle équipe vous êtes pour le concours BBQ le numéro de votre équipe est sur le badge.

– Et nous notons votre participation (ou pas) au SPEEDMEETING géant organisé sur place vous recevez un SMS avec votre planning de tours de tables 2 tours seront organisés pour vous permettre de faire connaissance. Top départ à 18h30.

Prenez le badge de l’an passé pour aller plus vite sur cette étape ou utilisez votre carte de visite.

̀ ̀ par personne. Quelque chose à boire eau, soft, bière vous attendent en échange de votre ticket, et bien plus de choix proposé sur place (vente) par cette merveilleuse équipe du domaine de la Guérine !

Organisation, motivation et évaluation de vos plats par les jury d’exception les écharpes rouges des Disciples Escoffier

– Chaque table comporte de la viande de haute qualité fournie par notre sponsor Charles Martin, des légumes qui proviennent d’un primeur local avec suffisamment de quantité pour 20+ personnes. Le dessert est à base de fruits. Vous préparez à manger pour votre équipe et devez présenter la plus assiette avec la meilleure préparation aux Jurys.

– Une table en plus portera par équipe 3 bouteilles de mono cépage pour vous permettre de faire votre assemblage et présenter une étiquette + vin à faire déguster avec votre plat. Echangez bien avec votre équipe pour que celui-ci s’accorde parfaitement.

– Bien que les couverts, outils de préparation, gants, et matériel de BBQ sont fournis vous pouvez choisir d’amener des éléments de chez vous pour vous assurer la victoire ! Besoin d’un ingrédient spécial ? Vous voulez votre tablier porte bonheur ? Venez avec ce que vous pensez pouvoir vous faire gagner…



̀ 20.30 Votre équipe cuisine pour tout le monde ! Alors dégustez les préparations barbecue avec vin et eau sur les tables (des bouteilles ou boissons sont en vente par le Domaine de la Guérine à tarif négocié). Soirée, musique et buvette ouverte jusqu’à minuit !



Une ambiance musicale au top pour faire du réseau, échanger et vous amuser en groupe.



https://share.unitel.one/#/jp28zk03

https://www.estivale-dirigeants.com .

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

BBQ competition, speedmeeting, music and networking in Aix! L’Estivale des Dirigeants brings together 350 professionals at Domaine de la Guérine on July 3. A culinary competition, active networking and a unique atmosphere.

German :

BBQ-Wettbewerb, Speedmeeting, Musik und Networking in Aix! Die Estivale des Dirigeants bringt am 3. Juli 350 Profis in der Domaine de la Guérine zusammen. Ein kulinarischer Wettbewerb, aktives Networking, eine einzigartige Atmosphäre.

Italiano :

Gara di barbecue, speedmeeting, musica e networking ad Aix! L’Estivale des Dirigeants riunisce 350 professionisti al Domaine de la Guérine il 3 luglio. Una gara culinaria, un networking attivo e un’atmosfera unica.

Espanol :

¡Concurso de barbacoas, speedmeeting, música y networking en Aix! La Estivale des Dirigeants reúne a 350 profesionales en el Domaine de la Guérine el 3 de julio. Concurso culinario, networking activo y un ambiente único.

