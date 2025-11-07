Concours belote Salle des fêtes Gousse

Concours belote Salle des fêtes Gousse vendredi 7 novembre 2025.

Concours belote

Salle des fêtes 11 chemin arrepiart Gousse Landes

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Concours de belote en 4 parties de 12 donnes.

Dès 19h30, inscription 9€/ personne, nombreux lots .

Salle des fêtes 11 chemin arrepiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 16 09 07

English : Concours belote

Belote competition in 4 parts of 12 deals.

From 7.30pm, registration 9€/person, lots of prizes

German : Concours belote

Belote-Wettbewerb in 4 Teilen zu je 12 Karten.

Ab 19.30 Uhr, Anmeldung 9?/Person, zahlreiche Preise

Italiano :

Gara di belote in 4 parti da 12 offerte.

Dalle 19.30, iscrizione 9€/persona, molti premi

Espanol : Concours belote

Concurso de belote en 4 partes de 12 repartos.

A partir de las 19h30, inscripción 9€/persona, muchos premios

