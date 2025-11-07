Concours belote Salle des fêtes Gousse
Concours belote Salle des fêtes Gousse vendredi 7 novembre 2025.
Concours belote
Salle des fêtes 11 chemin arrepiart Gousse Landes
Concours de belote en 4 parties de 12 donnes.
Dès 19h30, inscription 9€/ personne, nombreux lots
Salle des fêtes 11 chemin arrepiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 16 09 07
English : Concours belote
Belote competition in 4 parts of 12 deals.
From 7.30pm, registration 9€/person, lots of prizes
German : Concours belote
Belote-Wettbewerb in 4 Teilen zu je 12 Karten.
Ab 19.30 Uhr, Anmeldung 9?/Person, zahlreiche Preise
Italiano :
Gara di belote in 4 parti da 12 offerte.
Dalle 19.30, iscrizione 9€/persona, molti premi
Espanol : Concours belote
Concurso de belote en 4 partes de 12 repartos.
A partir de las 19h30, inscripción 9€/persona, muchos premios
