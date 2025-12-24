Concours BookFace, Ribérac

Concours BookFace

Concours Book Face ! Choisissez parmi les couvertures de livres sélectionnées pour vous par notre équipe ou bien dénichez la perle rare dans nos rayonnages et réalisez votre propre Book face ! Ouverture des votes du meilleur bookface en février…

English : Concours BookFace

Book Face competition! Choose from the book covers selected for you by our team, or find the rare gem in our shelves and create your own Book Face! Voting for the best bookface opens in February…

