Concours boules lyonnaises Vieux-Boucau-les-Bains
Concours boules lyonnaises Vieux-Boucau-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Concours boules lyonnaises
Clos Albaladéjo Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concours ouverts aux licenciés. Concours de boules lyonnaises en quadrette Challenge MACON
Concours ouverts aux licenciés. Concours de boules lyonnaises en quadrette Challenge MACON .
Clos Albaladéjo Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 04 67 38
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English : Concours boules lyonnaises
Competitions open to licensed players. Four-ball boules competition Challenge MACON
L’événement Concours boules lyonnaises Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI LAS