Concours canin amusant Boussac
Concours canin amusant Boussac dimanche 14 septembre 2025.
Concours canin amusant
Square Pierre Leroux Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Concours canin amusant Ouvert à tous les chiens, toutes tailles, races et âges !
Classes Junior (jusqu’à 2 ans), Adulte (2-8 ans), Senior (8+), Meilleur attrape-saucisse , Musical « assis » , Classe gratuite déguisement (moins de 18 ans + leur chien), Meilleur du spectacle .
Inscriptions jusqu’au 10 septembre à Boussac Brocante, 6 Place Carnot sur Facebook ou boussacbrocante@gmail.com
3 € / classe 5 € pour 2 classes.
Fun Dog Show Open to all dogs, all sizes, breeds, and ages!
Classes: Junior (up to 2 yrs), Adult (2-8 yrs), Senior (8+), Best Sausage Catcher , Musical Sit , Free Fancy Dress (under 18s with their dog), Best in Show .
Register by 10 September at Boussac Brocante, 6 Place Carnot on Facebook or by mail boussacbrocante@gmail.com
€3 per class €5 for 2 classes. .
Square Pierre Leroux Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com
English : Concours canin amusant
German : Concours canin amusant
Italiano :
Espanol : Concours canin amusant
L’événement Concours canin amusant Boussac a été mis à jour le 2025-08-14 par Creuse Confluence Tourisme