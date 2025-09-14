Concours canin amusant Boussac

Concours canin amusant Boussac dimanche 14 septembre 2025.

Concours canin amusant

Square Pierre Leroux Boussac Creuse

Concours canin amusant Ouvert à tous les chiens, toutes tailles, races et âges !

Classes Junior (jusqu’à 2 ans), Adulte (2-8 ans), Senior (8+), Meilleur attrape-saucisse , Musical « assis » , Classe gratuite déguisement (moins de 18 ans + leur chien), Meilleur du spectacle .

Inscriptions jusqu’au 10 septembre à Boussac Brocante, 6 Place Carnot sur Facebook ou boussacbrocante@gmail.com

3 € / classe 5 € pour 2 classes.

Fun Dog Show Open to all dogs, all sizes, breeds, and ages!

Classes: Junior (up to 2 yrs), Adult (2-8 yrs), Senior (8+), Best Sausage Catcher , Musical Sit , Free Fancy Dress (under 18s with their dog), Best in Show .

Register by 10 September at Boussac Brocante, 6 Place Carnot on Facebook or by mail boussacbrocante@gmail.com

€3 per class €5 for 2 classes. .

Square Pierre Leroux Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com

