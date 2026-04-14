Concours canin d’AGILITY, Terrain du club canin 14123 Fleury-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne

Concours canin d’AGILITY 25 et 26 avril Terrain du club canin 14123 Fleury-sur-Orne Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T08:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Concours Agility 25 et 26 avril 2026

Le Club d’Utisation Cynophile de la Vallée de l’Orne organise deux concours d’agility pour des chiens venus de Normandie mais aussi d’autres régions de France. 130 équipes chien et conducteur par jour rivalisent en précision et vitesse sur des parcours d’obstacles et de jumpings.Les épreuves se déroulent sur toute la journée: Ainsi spectateurs petits et grands peuvent venir à tout moment profiter du spectacle offert par ces chiens sportifs de toutes taces et de toutes tailles. Entrée libre. Restauration sur place par le club: Kebab. Crêpes toute la journée. lieu: Terrain du club à Fleury sur Orne mais accès voiture par Saint André sur Orne Boulevard Lt Colonel Jacques W.Ostiguy ou N 49°07’34.9 » O 0°23’13.1 »

Terrain du club canin 14123 Fleury-sur-Orne 49.128963 -0.386506 Saint-André-sur-Orne 14320 Calvados Normandie

Concours canins d’agility. 130 équipes chien et conducteur rivalisent sur des parcours d’obstacles et de jumpings. Les chiens de toutes races évoluent dans des catégories selon leur hauteur au garrot. CONCOURS CANINS – CHIENS – AGILITY

photo du CUCVO