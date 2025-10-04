Concours Canin de Ring Sportif Thorée-les-Pins

Concours Canin de Ring Sportif Thorée-les-Pins samedi 4 octobre 2025.

Concours Canin de Ring Sportif

La lande chalubit Thorée-les-Pins Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Concours Canin de Ring Sportif

Le temps d’un week-end, venez découvrir la discipline spectaculaire du Ring Sportif, un concours canin où les chiens et leurs maîtres démontrent leur obéissance, leurs sauts et leur mordant sportif. profitez d’un événement gratuit ouvert à tous, pour admirer la complicité et le travail impressionnant de chaque duo.

Pour rendre la journée encore plus conviviale, buvette et restauration sur place seront disponibles, et une tombola vous donnera la chance de repartir avec de nombreux lots. Une sortie familiale pleine de spectacle et de moments mémorables ! .

La lande chalubit Thorée-les-Pins 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 7 88 34 42 14 amicalecanine72@gmail.com

English :

Ring Sportif Dog Show

German :

Hundesportwettbewerb im Sportring

Italiano :

Esposizione canina Ring Sportif

Espanol :

Exposición canina Ring Sportif

L’événement Concours Canin de Ring Sportif Thorée-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-13 par CDT72