Concours cantonal équestre Saint-Derrien
Concours cantonal équestre Saint-Derrien samedi 20 juin 2026.
Saint-Derrien
Concours cantonal équestre
Plan d’eau Saint-Derrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Concours modèles et allures cheval breton.
Pouliches de 1, 2 et 3 ans.
Poulinières suitées.
Buvette et crêpes. .
Plan d’eau Saint-Derrien 29440 Finistère Bretagne +33 6 32 82 95 60
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English :
L’événement Concours cantonal équestre Saint-Derrien a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX