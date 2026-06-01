Saint-Derrien

Concours cantonal équestre

Plan d’eau Saint-Derrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Concours modèles et allures cheval breton.

Pouliches de 1, 2 et 3 ans.

Poulinières suitées.

Buvette et crêpes. .

Plan d’eau Saint-Derrien 29440 Finistère Bretagne +33 6 32 82 95 60

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English :

L’événement Concours cantonal équestre Saint-Derrien a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX