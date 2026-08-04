Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa Stade Sare

Informations pratiques

Sare

Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa

Stade 200 Bolako bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Concours de chien de berger organisé par le collège Kattalin Elizalde de Saint-Pée-Sur-Nivelle.

Buvette et restauration sur place. .

Stade 200 Bolako bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

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English : Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa

L’événement Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa Sare a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque