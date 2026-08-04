Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa Stade Sare
mercredi 12 août 2026 · Stade · Sare
Informations pratiques
Sare
Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa
Stade 200 Bolako bidea Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Concours de chien de berger organisé par le collège Kattalin Elizalde de Saint-Pée-Sur-Nivelle.
Buvette et restauration sur place. .
Stade 200 Bolako bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
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English : Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa
L’événement Concours chiens de berger / Artzain Xakur Txapelketa Sare a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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