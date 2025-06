Concours club CSO – Widensolen 22 juin 2025 07:00

Pour amateur/professionnel. Buvette, restauration sur place, bar à crémant. Soirée karaoké avec repas jambon braisé le vendredi. Soirée années 80 avec dj avec repas pizza le samedi (sur réservation).

Circuit départemental > Dernier concours, qualificatif pour Lamotte .

Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 79 82 36 11

English :

For amateurs and professionals. Refreshment bar, catering on site, sparkling wine bar. Karaoke evening with braised ham meal on Friday. 80’s party with dj and pizza meal on Saturday (booking required).

German :

Für Amateure/Profis. Erfrischungsstände, Essen vor Ort, Crémant-Bar. Karaoke-Abend mit Essen mit geschmortem Schinken am Freitag. 80er-Jahre-Abend mit DJ und Pizza-Essen am Samstag (auf Reservierung).

Italiano :

Per dilettanti e professionisti. Bar per rinfreschi, catering in loco, spumantiera. Serata karaoke con cena a base di prosciutto brasato il venerdì. Festa anni ’80 con dj e pizza il sabato (su prenotazione).

Espanol :

Para aficionados y profesionales. Bar de refrescos, catering in situ, bar de vinos espumosos. Noche de karaoke con comida a base de jamón cocido el viernes. Fiesta de los 80 con DJ y comida a base de pizza el sábado (previa reserva).

