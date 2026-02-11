Concours complet d’équitation militaire Grand Parquet de Fontainebleau Fontainebleau

Concours complet d’équitation militaire

Grand Parquet de Fontainebleau 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 08:00:00

fin : 2026-03-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-13 2026-03-14

L’école militaire d’équitation (EME) organise un concours complet d’équitation (CCE) catégories Amateur, Pro, et Jeunes Chevaux du mercredi 11 mars au dimanche 15 mars 2025.

.

Grand Parquet de Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Military eventing competition

The Ecole Militaire d’Equitation (EME) is organizing an eventing competition in the Amateur, Pro and Young Horse categories from Wednesday, March 11 to Sunday, March 15, 2025.

L’événement Concours complet d’équitation militaire Fontainebleau a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau