Concours complet d’équitation PRO

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le concours complet d’équitation consiste à enchaîner 3 épreuves le dressage, le cross et le saut d’obstacles. Encouragez les meilleurs cavaliers de ce RDV sportif organisé par Berry Attelage.

Le concours complet d’Equitation ou le CCE est une discipline équestre composée de 3 épreuves le dressage, le cross et le saut d’obstacles. Ce concours organisé par Berry Attelage est ouvert aux pro, amateur, élevage, club et poneys. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eventing consists of 3 events: dressage, cross-country and show-jumping. Cheer on the best riders in this sporting event organized by Berry Attelage.

L’événement Concours complet d’équitation PRO La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT LIGNIERES