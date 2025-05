Concours Complet d’Equitation – Saint-Jory-de-Chalais, 8 juin 2025 07:00, Saint-Jory-de-Chalais.

Dordogne

Concours Complet d’Equitation Stade équestre Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Finale du Championnat départemental

Ce sera l’occasion d’assister à une finale de grande qualité avec des cavaliers et des cavalières

émérites. Que vous soyez amateurs, professionnels, passionnés ou tout simplement curieux ;

partagez auprès de nous un sport unique qui allie les performances d’athlètes et de leur partenaire complice, le cheval.

Sur place, vous trouverez un service de restauration pour contenter les papilles des petits comme des grands.

C’est une journée ouverte à tous et toutes, comme à l’accoutumée, l’entrée est gratuite. .

Stade équestre

Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 00 91 03

English : Concours Complet d’Equitation

Departmental Championship Final

German : Concours Complet d’Equitation

Finale der Departementsmeisterschaft

Italiano :

Finale del Campionato Dipartimentale

Espanol : Concours Complet d’Equitation

Final del Campeonato Departamental

L’événement Concours Complet d’Equitation Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2025-05-19 par Isle-Auvézère