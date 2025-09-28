Concours Complet d’Equitation Saint-Jory-de-Chalais

Concours Complet d’Equitation Saint-Jory-de-Chalais dimanche 28 septembre 2025.

Concours Complet d’Equitation

Stade équestre Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Ce sera l’occasion d’assister à concours complet de qualité.

Que vous soyez amateurs, professionnels, passionnés ou tout simplement curieux, venez partager une moment de convivialité.

Sur place, vous trouverez un service de restauration pour contenter les papilles des petits comme des grands.

C’est une journée ouverte à tous et toutes, l’entrée est gratuite. .

Stade équestre Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 54 64 94

English : Concours Complet d’Equitation

This will be an opportunity to watch a top-quality event.

Whether you’re an amateur, professional, enthusiast or simply curious, come and share a moment of conviviality.

On-site catering will be available to satisfy the taste buds of young and old alike.

German : Concours Complet d’Equitation

Es wird die Gelegenheit sein, einem hochwertigen Vielseitigkeitswettbewerb beizuwohnen.

Ob Sie nun Amateur, Profi, leidenschaftlich oder einfach nur neugierig sind, kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit.

Vor Ort gibt es einen Catering-Service, der den Gaumen von Groß und Klein verwöhnt.

Italiano :

Sarà l’occasione per assistere a una gara di eventing di alto livello.

Che siate dilettanti, professionisti, appassionati o semplicemente curiosi, venite a condividere un momento di convivialità.

Il catering in loco sarà a disposizione per soddisfare il palato di grandi e piccini.

Espanol : Concours Complet d’Equitation

Será la ocasión de asistir a una competición hípica de alto nivel.

Ya sea aficionado, profesional, entusiasta o simple curioso, venga a compartir un momento de convivencia.

El catering in situ satisfará las papilas gustativas de grandes y pequeños.

