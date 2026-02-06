Concours complet d’équitation

Marcillan Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Chaque année, le Comité Régional d’Equitation de Nouvelle Aquitaine organise le circuit régional de Concours Complet d’Equitation qui se court en 7 étapes à travers toute la région.

Première étape du circuit, les bénévoles du Centre Equestre de Marcillan se mobilisent pour accueillir près de 200 cavaliers. Le concours complet d’équitation est un sport équestre qui regroupe en une seule discipline 3 épreuves bien distinctes le dressage, le saut d’obstacles et le cross. Souvent qualifié de triathlon équestre, le CCE demande un entrainement soutenu et une polyvalence du cheval et du cavalier .

Quelle que soit l’épreuve, le spectacle est assuré !

Buvette et restauration sur place. .

Marcillan Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 19 27 58 frederic.fischer2@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours complet d’équitation

L’événement Concours complet d’équitation Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Médoc-Vignoble