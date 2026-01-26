Concours Complet d’Equitation Tournée des As Poneys

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Concours Complet d’Équitation ouvert aux cavaliers de moins de 18 ans

Le Concours Complet est une discipline olympique composée de trois épreuves dressage, cross et saut d’obstacles.

Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le stade équestre du Puy-Marmont, les épreuves de cross se tiendront sur l’hippodrome.

Village exposant et restauration sur place. .

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 99 38 29 contact@e-quitteam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours Complet d’Equitation Tournée des As Poneys

L’événement Concours Complet d’Equitation Tournée des As Poneys Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze