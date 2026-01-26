Concours Complet d’Equitation Tournée des As Poneys Arnac-Pompadour
Concours Complet d’Equitation Tournée des As Poneys Arnac-Pompadour vendredi 24 avril 2026.
Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
2026-04-24
Concours Complet d’Équitation ouvert aux cavaliers de moins de 18 ans
Le Concours Complet est une discipline olympique composée de trois épreuves dressage, cross et saut d’obstacles.
Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le stade équestre du Puy-Marmont, les épreuves de cross se tiendront sur l’hippodrome.
Village exposant et restauration sur place. .
Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 99 38 29 contact@e-quitteam.fr
