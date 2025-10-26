Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais

Concours convivial de pétanque

Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais dimanche 26 octobre 2025.

Concours convivial de pétanque

centre équestre Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-26

Concours en doublette ouvert à tous !
Les bénéfices seront reversés au Comité Féminin Dordogne pour le dépistage du cancer.
Buvette et gourmandises sur place
Concours en doublette ouvert à tous !
Les bénéfices seront reversés au Comité Féminin Dordogne pour le dépistage du cancer.
Buvette et gourmandises sur place   .

centre équestre Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 51 95 

English : Concours convivial de pétanque

Doubles competition open to all!
Profits will be donated to the Comité Féminin Dordogne for cancer screening.
Refreshments and snacks on site

German : Concours convivial de pétanque

Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle!
Die Gewinne gehen an das Comité Féminin Dordogne für die Krebsvorsorge.
Getränke und Leckereien vor Ort

Italiano :

Gara di doppio aperta a tutti!
Il ricavato sarà devoluto al Comité Féminin Dordogne per lo screening del cancro.
Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol : Concours convivial de pétanque

Concurso de dobles abierto a todos
Los beneficios se donarán al Comité Féminin Dordogne para la detección del cáncer.
Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère