Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais

Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais dimanche 26 octobre 2025.

Concours convivial de pétanque

centre équestre Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Concours en doublette ouvert à tous !

Les bénéfices seront reversés au Comité Féminin Dordogne pour le dépistage du cancer.

Buvette et gourmandises sur place

centre équestre Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 51 95

English : Concours convivial de pétanque

Doubles competition open to all!

Profits will be donated to the Comité Féminin Dordogne for cancer screening.

Refreshments and snacks on site

German : Concours convivial de pétanque

Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle!

Die Gewinne gehen an das Comité Féminin Dordogne für die Krebsvorsorge.

Getränke und Leckereien vor Ort

Italiano :

Gara di doppio aperta a tutti!

Il ricavato sarà devoluto al Comité Féminin Dordogne per lo screening del cancro.

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol : Concours convivial de pétanque

Concurso de dobles abierto a todos

Los beneficios se donarán al Comité Féminin Dordogne para la detección del cáncer.

Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère