Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais
Concours convivial de pétanque Saint-Jory-de-Chalais dimanche 26 octobre 2025.
Concours convivial de pétanque
centre équestre Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Concours en doublette ouvert à tous !
Les bénéfices seront reversés au Comité Féminin Dordogne pour le dépistage du cancer.
Buvette et gourmandises sur place
centre équestre Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 51 95
English : Concours convivial de pétanque
Doubles competition open to all!
Profits will be donated to the Comité Féminin Dordogne for cancer screening.
Refreshments and snacks on site
German : Concours convivial de pétanque
Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle!
Die Gewinne gehen an das Comité Féminin Dordogne für die Krebsvorsorge.
Getränke und Leckereien vor Ort
Italiano :
Gara di doppio aperta a tutti!
Il ricavato sarà devoluto al Comité Féminin Dordogne per lo screening del cancro.
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol : Concours convivial de pétanque
Concurso de dobles abierto a todos
Los beneficios se donarán al Comité Féminin Dordogne para la detección del cáncer.
Refrescos y tentempiés in situ
