Concours Corneille Rouen

mercredi 24 septembre 2025.

Concours Corneille

Rue Bourg l'Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-09-24

2025-09-28

Date(s) :

2025-09-24

Organisé par Le Poème Harmonique, le Concours Corneille est un concours international de chant baroque qui offre aux jeunes interprètes l’occasion de se révéler devant un jury prestigieux composé d’artistes, pédagogues et professionnels reconnus de la scène baroque. Ouvert au public, cet événement met en valeur la richesse du répertoire baroque, mêlant œuvres célèbres et trésors méconnus, et propose une expérience musicale à la fois exigeante, festive et accessible. Véritable lieu de rencontre entre les artistes, les amateurs de musique et le patrimoine normand, le concours dépasse la simple compétition pour devenir un moment de transmission, de découverte et d’émotion partagée.

Depuis 2023, la tournée “Nouvelles Voix en Normandie” prolonge cette dynamique en accompagnant les lauréats sur les routes de la région, leur offrant une tournée dans des lieux de patrimoine exceptionnels ou atypiques normandes, au plus près du public.

Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 14 20 90 contact@lepoemeharmonique.fr

English : Concours Corneille

Organized by Le Poème Harmonique, the Concours Corneille is an international baroque singing competition that offers young performers the opportunity to reveal their talents before a prestigious jury of artists, teachers and professionals renowned on the baroque scene. Open to the public, this event showcases the richness of the Baroque repertoire, combining famous works with little-known treasures, and offers a musical experience that is both demanding and festive, yet accessible. A true meeting place for artists, music lovers and the Norman heritage, the competition goes beyond mere competition to become a moment of transmission, discovery and shared emotion.

Since 2023, the « Nouvelles Voix en Normandie? tour has extended this dynamic by accompanying the winners on the roads of the region, offering them a tour of exceptional or atypical Normandy heritage sites, as close as possible to the public.

German :

Der Concours Corneille ist ein internationaler Wettbewerb für Barockgesang, der von Le Poème Harmonique organisiert wird und jungen Interpreten die Möglichkeit bietet, sich vor einer renommierten Jury zu beweisen, die sich aus anerkannten Künstlern, Pädagogen und Fachleuten der Barockszene zusammensetzt. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich und bringt den Reichtum des Barockrepertoires zur Geltung, indem sie berühmte Werke mit unbekannten Schätzen verbindet und ein anspruchsvolles, festliches und zugleich zugängliches Musikerlebnis bietet. Als echter Ort der Begegnung zwischen Künstlern, Musikliebhabern und dem normannischen Kulturerbe geht der Wettbewerb über den einfachen Wettbewerb hinaus und wird zu einem Moment der Vermittlung, der Entdeckung und der gemeinsamen Emotionen.

Seit 2023 setzt die Tournee « Nouvelles Voix en Normandie » diese Dynamik fort, indem sie die Preisträger auf ihren Reisen durch die Region begleitet und ihnen eine Tournee an außergewöhnlichen Orten des Kulturerbes oder atypischen Orten in der Normandie bietet, wo sie dem Publikum ganz nah sind.

Italiano :

Organizzato da Le Poème Harmonique, il Concorso Corneille è un concorso internazionale di canto barocco che offre ai giovani interpreti la possibilità di rivelare il proprio talento davanti a una prestigiosa giuria di artisti, insegnanti e professionisti rinomati sulla scena barocca. Aperto al pubblico, questo evento mette in mostra la ricchezza del repertorio barocco, combinando opere famose con tesori poco conosciuti, e offre un’esperienza musicale impegnativa e festosa, ma allo stesso tempo accessibile. Vero e proprio luogo d’incontro tra artisti, appassionati di musica e patrimonio della Normandia, il concorso va oltre la semplice competizione per diventare un momento di trasmissione, scoperta ed emozione condivisa.

Dal 2023, la tournée Nouvelles Voix en Normandie? estende questa dinamica portando i vincitori in giro per la regione, offrendo loro la possibilità di visitare siti eccezionali del patrimonio o atipici della Normandia, a stretto contatto con il pubblico.

Espanol :

Organizado por Le Poème Harmonique, el Concurso Corneille es un certamen internacional de canto barroco que brinda a jóvenes intérpretes la oportunidad de revelar su talento ante un prestigioso jurado de artistas, profesores y profesionales de renombre en la escena barroca. Abierto al público, este evento muestra la riqueza del repertorio barroco, combinando obras célebres con tesoros poco conocidos, y ofrece una experiencia musical exigente y festiva a la vez que accesible. Auténtico lugar de encuentro entre artistas, melómanos y el patrimonio de Normandía, el certamen va más allá de la mera competición para convertirse en un momento de transmisión, descubrimiento y emoción compartida.

Desde 2023, la gira Nouvelles Voix en Normandie? amplía esta dinámica llevando a los ganadores de gira por toda la región, ofreciéndoles la posibilidad de recorrer lugares excepcionales del patrimonio o atípicos de Normandía, muy cerca del público.

