Concours costumé et épreuves thématiques Médiathèque municipale De Pleucadeuc Pleucadeuc

Concours costumé et épreuves thématiques 3 – 5 octobre Médiathèque municipale De Pleucadeuc Morbihan

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-05T10:30:00 – 2025-10-05T11:00:00

La médiathèque de Pleucadeuc vous invite :

Au programme :

Concours costumé et défilé de personnages : venez déguisés en votre héros ou héroïne préféré·e, présentez-le au public et tentez de remporter l’un des prix (originalité, fidélité, humour, coup de cœur…).

Déambulation thématique : partez à l’aventure à travers les rayons et plongez dans différents univers littéraires (polar, fantastique, contes, BD, super-héros). Dans chaque espace, relevez un défi (énigmes, charades, quizz, défis) pour récolter des indices et avancer dans la quête.

Petits et grands sont attendus pour sauver Le Livre Mystère et célébrer ensemble la lecture de façon festive et ludique !

Médiathèque municipale De Pleucadeuc 5 AVENUE DES SPORTS 56140 Pleucadeuc Pleucadeuc 56140 Morbihan Bretagne 0297269868 https://roc.bibenligne.fr/

