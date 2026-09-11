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Concours CSO amateur et Ponam Club Saint-Lô

samedi 3 octobre 2026 · Saint-Lô

Concours CSO amateur et Ponam Club Saint-Lô

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
437 Rue Maréchal Juin
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Concours CSO amateur et Ponam Club

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Rendez-vous le 3 et 4 prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour le concours amateur et ponam club ! Entrée libre – Organisé par les Cavaliers de Saint-Germain-sur-Ay.   .

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 46 01 39 

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English : Concours CSO amateur et Ponam Club

L’événement Concours CSO amateur et Ponam Club Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô

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