Informations pratiques

Saint-Lô

Concours CSO amateur et Ponam Club

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Rendez-vous le 3 et 4 prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour le concours amateur et ponam club ! Entrée libre – Organisé par les Cavaliers de Saint-Germain-sur-Ay. .

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 46 01 39

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English : Concours CSO amateur et Ponam Club

L’événement Concours CSO amateur et Ponam Club Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô