AGENDA · Saint-Lô
Concours CSO amateur et Ponam Club Saint-Lô
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Concours CSO amateur et Ponam Club
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Rendez-vous le 3 et 4 prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour le concours amateur et ponam club ! Entrée libre – Organisé par les Cavaliers de Saint-Germain-sur-Ay. .
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 46 01 39
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English : Concours CSO amateur et Ponam Club
L’événement Concours CSO amateur et Ponam Club Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô
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