Concours CSO de Noël Chemin De la Pinède Istres

Concours CSO de Noël

Dimanche 14 décembre 2025. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute, c’est à dire dans le temps imparti, sans renverser de barres ni refuser ou dérober devant un obstacle.

Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

English :

Show jumping consists of completing a course of obstacles without faults, meaning within the allotted time, without knocking down any rails, and without refusals or run-outs in front of a jump.

German :

Beim Springreiten geht es darum, einen Hindernisparcours fehlerfrei, d. h. in der vorgegebenen Zeit, zu absolvieren, ohne Stangen umzuwerfen oder vor einem Hindernis zu verweigern oder auszuweichen.

Italiano :

Il salto ad ostacoli consiste nel completare una serie di ostacoli senza fallire, cioè entro il tempo previsto, senza urtare le sbarre o rifiutare o saltare un ostacolo.

Espanol :

El salto de obstáculos consiste en completar un recorrido sin faltas, es decir, dentro del tiempo establecido, sin derribar barras ni negarse o desviarse delante de un obstáculo.

