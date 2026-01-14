Concours CSO Poney et Club Lagrillère Pleaux

Concours CSO Poney et Club

Lagrillère 1 impasse des Bouyges Pleaux Cantal

Début : 2026-02-08 08:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

L’association Poney And Co organise un concours de saut d’obstacles (CSO), une journée sportive avec des épreuves Poney et Club, ouvertes aux cavaliers de différents niveaux.

Lagrillère 1 impasse des Bouyges Pleaux 15700 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 22 32 27 poneyandco15@gmail.com

The Poney And Co association is organizing a show jumping competition, a field day with Pony and Club events, open to riders of all levels.

L’événement Concours CSO Poney et Club Pleaux a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays de Salers