Concours cuisine à Borny Centre Bon Pasteur Metz

Concours cuisine à Borny

Centre Bon Pasteur 10 rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

La MJC de Metz-Borny organise un grand concours de cuisine inspiré du format Top Chef , réunissant 18 binômes qui s’affronteront tout au long de la journée à travers différentes épreuves culinaires.

Répartis par sessions de six équipes, les participants seront évalués par un jury sur des critères exigeants créativité, maîtrise technique, organisation et présentation des plats. La remise des prix se tiendra aux alentours de 16h30 et viendra clôturer cette journée placée sous le signe du talent et de la convivialité.

Au-delà de la compétition, cet événement vise à

Valoriser les compétences et talents locaux

Encourager l’esprit d’équipe et l’engagement

Favoriser le lien social et la mixité

Dynamiser la vie du quartier à travers une initiative positive et fédératriceTout public

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Centre Bon Pasteur 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 75 30 87

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English :

The MJC de Metz-Borny is organizing a major cooking competition inspired by the Top Chef format, bringing together 18 pairs who will compete throughout the day in a variety of culinary events.

Divided into sessions of six teams, participants will be evaluated by a panel of judges on the basis of demanding criteria: creativity, technical mastery, organization and presentation of dishes. The prize-giving ceremony will take place at around 4:30 p.m., bringing the day’s events to a close.

Beyond the competition, this event aims to

Promote local skills and talent

Encourage team spirit and commitment

Promote social cohesion and diversity

Invigorate local life through a positive, unifying initiative

L’événement Concours cuisine à Borny Metz a été mis à jour le 2026-03-17 par AGENCE INSPIRE METZ