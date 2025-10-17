Concours culinaire “La Louche d’Or” PLATAU Bordeaux

Concours culinaire “La Louche d’Or” PLATAU Bordeaux vendredi 17 octobre 2025.

Concours culinaire “La Louche d’Or” Vendredi 17 octobre, 18h30 PLATAU Gironde

Evénement gratuit dans le cadre du festival « Bon ! », inscription via : accueil@platau.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T18:30:00+01:00 – 2025-10-17T20:30:00+01:00

Fin : 2025-10-17T18:30:00+01:00 – 2025-10-17T20:30:00+01:00

Vendredi 17 prochain, ne ratez pas le concours culinaire “La Louche d’Or” à PLATAU !

Amenez votre soupe à réchauffer et/ou vos papilles pour goûter celles des autres participant·es. Originalité, saveur, flair de dégustateur·rice…tout compte pour décrocher le titre de la meilleure soupe !

Serez-vous le ou la grande gagnante ? À vos louches, prêt·es… mijotez !

Et pour les grand·es gagnant·es, quelques surprises à base de champignons ou de puzzle 3D…de quoi faire mijoter le suspense !

PLATAU 31 bis rue Barillet Deschamps – 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@platau.org »}]

Concours Culinaire “La Louche d’Or” à PLATAU ! Amenez votre soupe à réchauffer et/ou vos papilles pour goûter celles des autres participant·es. soupe festival-bon