Concours culinaire « Ti Marmite Pêcheur » par l’AFEMAR Dimanche 21 septembre, 09h00 Local Afemar La Réunion

Inscription obligatoire au 0693 61 97 78 – places limitées

Concours culinaire « Ti Marmite Pêcheur » est organisée par l’Afemar avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion

Chaque année, dans le cadre des Journées du patrimoine, l’AFEMAR organise à Terre-Sainte le concours « Ti Marmite Pêcheur », une compétition conviviale entre passionnés de cuisine locale et amateurs de traditions culinaires. C’est une occasion unique de mettre les « mains dans la marmite », de découvrir ou transmettre un savoir-faire patrimonial, et de déguster des plats fait-maison devant un public curieux. Les dégustations sont souvent partagées avec les visiteurs, créant ainsi un moment d’échange culturel et gourmand.

Le poisson et les ingrédients principaux seront fournis par l’association AFEMAR

L'AFEMAR (Association des Femmes et Mères de la Réunion) est une structure engagée dans la valorisation, l'accompagnement et le soutien des familles et des femmes réunionnaises. Ses actions s'articulent autour de la solidarité, du partage et de la transmission, en favorisant l'échange intergénérationnel et la mise en valeur des savoir-faire locaux.

Installée au cœur de Terre Sainte, à Saint-Pierre, l'association dispose d'un local convivial et accueillant, véritable lieu de rencontres et d'activités. Local Afemar 37 rue amiral lacaze Saint-Pierre 97410 La Réunion. Téléphone: 0693 61 97 78

Installée au cœur de Terre Sainte, à Saint-Pierre, l’association dispose d’un local convivial et accueillant, véritable lieu de rencontres et d’activités. On y retrouve des ateliers, des temps d’échange et des projets collectifs qui participent à la vie sociale et culturelle du quartier. Ce local est avant tout un espace vivant, ouvert aux habitants, qui reflète l’esprit d’entraide et de proximité porté par l’AFEMAR. à gauche en prenant la rue Amiral Lacaze en direction de la plage de Terre Sainte (avant les banians et les canons)

Afemar