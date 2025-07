Concours cycle libre> Jeunes poneys et amateurs Saint-Lô

Concours cycle libre> Jeunes poneys et amateurs Saint-Lô samedi 12 juillet 2025.

Concours cycle libre> Jeunes poneys et amateurs

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-12

Rendez-vous le 12 et 13 juillet prochain à la carrière Le tot de Semilly au pôle hippique de Saint-Lô !

Entrée libre et gratuite

Restauration sur place

Rendez-vous le 12 et 13 juillet prochain à la carrière Le tot de Semilly au pôle hippique de Saint-Lô !

Entrée libre et gratuite

Restauration sur place .

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 74 09 60 03

English : Concours cycle libre> Jeunes poneys et amateurs

See you on July 12 and 13 at the Le tot de Semilly arena at the Saint-Lô equestrian centre!

Free admission

Catering on site

German :

Wir sehen uns am 12. und 13. Juli im Steinbruch Le tot de Semilly im Pferdezentrum von Saint-Lô!

Eintritt frei und kostenlos

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Ci vediamo il 12 e 13 luglio nell’arena Le Tot de Semilly del centro ippico di Saint-Lô!

Ingresso libero

Ristorazione in loco

Espanol :

Nos vemos los días 12 y 13 de julio en la arena de Le Tot de Semilly, en el centro ecuestre de Saint-Lô

Entrada gratuita

Catering in situ

L’événement Concours cycle libre> Jeunes poneys et amateurs Saint-Lô a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Saint-Lô