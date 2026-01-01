Concours d’Aluette

Salle des fêtes du Payré Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 14:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

.

Salle des fêtes du Payré Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 72 43 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours d’Aluette Poiroux a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral