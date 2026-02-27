Concours d’arts plastiques | Le voilier

Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-01

Prenez le large, laissez libre cours à votre imagination et montrez à tous ce qu’évoque pour vous le thème “Le voilier” en participant au concours organisé par l’association Les Couleurs de Pierre Belvès (Issigeac).

Toutes les techniques sont acceptées. Œuvre uniquement sur papier format A4, A3, ou Raisin selon la catégorie d’âge.

Participants les habitants de la Communauté de communes Portes Sud Périgord, de 6 à 100ans et + 3 catégories enfant, adulte, senior 2 lauréats par catégorie.

Inscription avant le 30 avril et téléchargement des documents sur le site lescouleursdepierrebelves.fr

INFO fiche d’inscription & règlement disponibles sur les points de dépôt des œuvres également

– À Issigeac Mairie, Spar, Au bon pain, Presse.

– À Eymet Mairie, Office de Tourisme. .

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 45 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours d’arts plastiques | Le voilier

L’événement Concours d’arts plastiques | Le voilier Issigeac a été mis à jour le 2026-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides